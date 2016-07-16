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مدير أمن الفيوم ينتقل لموقع حادث استشهاد رئيس مباحث طامية لمعاينة الحادث

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مدير أمن الفيوم ينتقل لموقع حادث استشهاد رئيس مباحث طامية لمعاينة الحادث مدير أمن الفيوم ينتقل لموقع حادث استشهاد رئيس مباحث طامية لمعاينة الحادث
انتقل اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إلى موقع الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم السبت، حيث قام مجهولون باستهداف سيارة شرطة وأطلقوا النيران على رئيس مباحث طامية وأمين شرطة وخفير، مما أسفر عن استشهاد رئيس المباحث وإصابة الـ2 الآخرين.

وقام مدير الأمن بمعاينة مكان الحادث بصحبة فريق من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتم غلق جميع منافذ الطرق المؤدية إلى مكان الحادث ونشر الأكمنة الأمنية لملاحقة المتهمين.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بقيام مجهولين بإطلاق النيران على سيارة شرطة بالقرب من قرية قصر رشوان بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الرائد محمود عبد الحميد 35 سنة رئيس مباحث طامية، وأصيب كل من أمير عبد التواب زكى 35 سنة أمين شرطة ومساعد شرطة أحمد السيد عبد العاطى 35 سنة، وتم نقل جثة الأول إلى مستشفى طامية المركزى ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.


>استشهاد رئيس مباحث طامية وإصابة مجند وأمين شرطة على يد مجهولين بالفيوم
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