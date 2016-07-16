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التحالف يدمر21 زورقا لداعش بنهر دجلة وطيران سورى يقصف مقرات للتنظيم

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التحالف يدمر21 زورقا لداعش بنهر دجلة وطيران سورى يقصف مقرات للتنظيم التحالف يدمر21 زورقا لداعش بنهر دجلة وطيران سورى يقصف مقرات للتنظيم
نفذ الطيران السورى، صباح اليومالسبت طلعات جوية، على مقرات وأوكار لتنظيم (داعش) المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، فى مدينة موحسن بريف دير الزور الشرقى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكرى قوله " إن الطلعات الجوية أسفرت عن تكبيد التنظيم، خسائر بالأفراد والعتاد الحربي، وتدمير أوكار يتخذها مسلحو التنظيم، مقرات لهم لتخزين الأسلحة والذخيرة".

وأشار المصدر الى أن " الطيران السوري، دمر - أمس - مقرين لتنظيم (داعش) فى قرية المريعية، الواقعة على بعد 10 كم جنوب شرق مدينة دير الزور، إضافة الى تدمير مقرات وآليات للتنظيم، فى محيط حقل شاعر وشرق وجنوب شرق تدمر فى ريف حمص الشرقى.

كما واصل طيران التحالف الدولى اليوم السبت شن غاراته، مستهدفا 12 زورقا لمسلحى تنظيم "داعش" جنوب الموصل، وما يسمى بـ "والى الحويجة"، و" والى كركوك".. ما أدى إلى تدمير 12 زورقا ومقتل كلامن "والى الحويجة"، و"والى كركوك".

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، فى بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع)، أن " طائرات التحالف الدولى وجهت ضربة جوية، أسفرت عن تدمير 21 زورقا لتنظيم "داعش" فى نهر دجلة قرب قرية كنعوص جنوب مخمور.

وأضاف البيان، أن طائرات التحالف قامت بتوجيه ضربة جوية بناء على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن مقتل إثنين من أبرز قيادات داعش فى كركوك وهما المدعو ( طلب حميد علو) الملقب ب (أبوسعيد) ما يسمى والى الحويجة، والمدعو ( محمد خلف محمد صالح) الملقب ب (أبوسيف الجبوري) ما يسمى بوالى كركوك.

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