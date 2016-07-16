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المبعوث الامريكى لدى ليبيا يشارك فى اجتماعات الحوار السياسى الليبى

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المبعوث الامريكى لدى ليبيا يشارك فى اجتماعات الحوار السياسى الليبى المبعوث الامريكى لدى ليبيا يشارك فى اجتماعات الحوار السياسى الليبى
يشارك المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر ، فى اجتماعات الحوار السياسى والأمنى والذى سيعقد فى تونس من أجل حل الأزمة الحالية فى ليبيا.

وقال وينر ، فى تغريدة مقتضبة له اليوم عبر "تويتر"، إنه وصل تونس للمشاركة فى اجتماعات الحوار السياسى والأمنى فى ليبيا، مضيفا أن حضوره بهدف "استكشاف الخطوات العملية لبناء أرضية مشتركة وجعل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية أكثر فعالية".

يذكر أن اجتماعات الحوار السياسى والامنى الليبى ستعقد عصر اليوم فى تونس بمشاركة المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر.
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