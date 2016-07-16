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أهالى الأقصر يعثرون على طفل رضيع ملقى أسفل شجرة بجوار المستشفى الدولى

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أهالى الأقصر يعثرون على طفل رضيع ملقى أسفل شجرة بجوار المستشفى الدولى أهالى الأقصر يعثرون على طفل رضيع ملقى أسفل شجرة بجوار المستشفى الدولى
عثر أهالى محافظة الأقصر على طفل رضيع حديث الودلاة، اليوم، السبت، ملقى بالشارع أسفل شجرة، وتم إيداعه فى مستشفى الأقصر الدولى وإبلاغ الأجهزة الأمنية للتعرف على هويته، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارا بعثور أحد الأهالى على طفل لقيط ملقى أسفل شجرة دون التعرف على هويته، وعلى الفور تم نقل الطفل لمستشفى الأقصر الدولى وفحصه وتبين أن عمر الطفل لا يتعدى أسبوع واحد، وأنه بصحة جيدة، حرر محضر بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة لإصدار قرارها بإيداع الطفل بدور رعاية للأطفال.


>بالصور.. العثور على طفل رضيع فى "كيس قمامة" بالأقصر ونقله للمستشفى الدولى
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