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منع استخدام المولدات الكهربائية في منشآت حرة عجمان في 2017

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منع استخدام المولدات الكهربائية في منشآت حرة عجمان في 2017 منع استخدام المولدات الكهربائية في منشآت حرة عجمان في 2017

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة قرارا اداريا يمنح جميع مستأجري المستودعات والأراضي والمنشآت المرخص لهم بالعمل داخل حدود المنطقة الحرة التي يتم فيها استخدام المولدات الكهربائية مهلة حتى 31 ديسمبر 2016 لإيقاف استخدام تلك المولدات وتوصيل الكهرباء من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

ويأتي القرار - الذي تضمن شروطا جزائية وغرامات مالية في حال مخالفته - تماشيا مع رؤية إمارة عجمان 2021 في دفع مسيرة التوجه نحو بناء أخضر من خلال مراعاة التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة وسلامة الأرواح والممتلكات. 

وشددت منطقة عجمان الحرة على ضرورة التقيد بالمهلة الممنوحة وفقا لقرار رئيس منطقة عجمان الحرة بشأن مهلة استخدام مولدات الكهرباء بمنشآت منطقة عجمان الحرة وانها ستقوم بإجراء اللازم لمد التوصيلات وتوفير الأحمال الكهربائية المطلوبة والإشراف على إتمام عملية إيقاف استخدام المولدات الكهربائية لدى المنشآت المعنية.

وأكد محمود خليل الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة ان قيادة المنطقة الحرة تعكف دوما على تطوير وتطبيق وتحديث أنظمة العمل باستمرار من خلال استخدام مجموعة متوازنة من النتائج ومؤشرات الأداء وتقييمها بهدف التحسين والتطوير المستقبلي وتقديم فائدة مستدامة للمعنيين والحرص على انتهاج مبدأ الشفافية والمسؤولية اتجاههم.
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