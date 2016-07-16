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النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة في «أحداث أبو يعقوب» بالمنيا

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النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة في «أحداث أبو يعقوب» بالمنيا النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة في «أحداث أبو يعقوب» بالمنيا

 

صورة ارشيفية

مراسل «ONA»:

تبدأ اليوم االسبت، نيابة جنوب المنيا تحت اشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام، تحقيقات موسعة مع المتهمين بحرق عدة منازل لاقباط بقرية ابو يعقوب بقرية ابو يعقوب بالمنيا، على خلفية اشاعة تحويل منزل لاحد الاقباط الى كنيسة.

وذلك عقب القبض على 15 متهمًا من المشتبه بتورطهم بحرق 3 منازل للاقباط بالقرية واحداث بعض التلفيات حسب معاينة اولية اجرتها لجنة مشكلة من التضامن والوحدة المحلية واجهزة الامن وحصر تلك التلفيات .

وقال مصدر امنى في تصريح صحفي ، إنه تم إستجواب المتهمين بعد اشتباكات اندلعت بين مسلمى واقباط قرية ابو يعقوب، وأسفرت عن إتلاف بعض منازل مملوكة لاقباط بالقرية .

وعلي جانب أخر، تقوم أجهزة الأمن بتمشيط القرية والقبض على بعض المتهمين، وإجراء التحريات لمعرفة ملابسات الحادث ، وفرض كردون أمنى بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات .

 

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