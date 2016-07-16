صور.. وفاة شخصين في حادث مروع برأس الخيمة

لقي مواطن يدعى ( أ، ع، أ) يبلغ من العمر 28 عاماً وشخص آخر من جزر القمر يدعى ( ح، م، ع ) يبلغ من عمره 32 عاماً مصرعيهما فيما أصيب شخص ثالث من جزر القمر يدعى ( ش، م، أ ) في العشرينات من عمره، بإصابات بليغة بعد تعرض مركبتهم التي كانوا يستقلونها معاً لحادث دهس 4 حيوانات سائبة "جمال" بأحد الطرق برأس الخيمة.



> وتفصيلا يشير العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم، يفيد بتعرض مركبة لحادث دهس حيوانات سائبة بأحد الطرق بإمارة رأس الخيمة، وعلى الفور، تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني لمكان الحادث، وتبين خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وفاة اثنين منهم نتيجة إصابتهما بإصابات بليغة، فيما تم نقل الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين خلال التحقيقات المبدئية وشهود العيان، بأنه كان هناك عامل آسيوي "راع" أوقف المركبات لعبور عدد من الجمال للطريق، إلا أن المركبة المذكورة قدمت من الخلف مسرعة ولعدم انتباه السائق المواطن ( أ، ع، أ ) 28 عاماً أدى إلى اصطدامه بقوة بالجمال ما أدى إلى نفوقها جميعا ووفاة السائق المواطن مع أحد الركاب وإصابة الثالث.

وتم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما ناشد الحميدي جميع قائدي المركبات بضرورة التقيد بالأنظمة وقواعد السير وفقا للسرعات القانونية المحددة وضرورة الانتباه للطريق من المفاجآت وعدم العبث بغيره، كما دعا ملّاك الحيوانات السائبة إلى ضرورة الحفاظ على حيواناتهم بعيدا عن الطرق العامة حتى لا تقع الحوادث المرورية، ناقلا تعازيه الحارة ومواساته إلى أسر المتوفين متمنيا السلامة للجميع.



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