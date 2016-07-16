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نيابة مدينة نصر تأمر بسرعة إنهاء تحريات واقعة الاعتداء على نائبة البرلمان

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نيابة مدينة نصر تأمر بسرعة إنهاء تحريات واقعة الاعتداء على نائبة البرلمان نيابة مدينة نصر تأمر بسرعة إنهاء تحريات واقعة الاعتداء على نائبة البرلمان
أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار حسام عرجاوى، بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية حول اتهام النائبة زينب سالم للضابط شريف الوكيل بالتعدى عليها داخل قسم شرطة أول مدينة نصر.

وكلفت النيابة مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر بتفريغ كاميرات وحدة المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى استدعاء 3 أمناء شرطة من مباحث القسم للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

وكانت النيابة قد قررت أمس إخلاء سبيل الضابط شريف الوكيل المتهم بالتعدى على النائبة زينب سالم بضمان وظيفته.

الداخلية: نمد جهات التحقيق بكافة المعلومات فى واقعة "نائبة البرلمان"
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