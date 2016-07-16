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وزير البيئة ومحافظ الإسماعيلية يدشنان مبادرة "حلوة يا بلدى"

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دشن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مبادرة "حلوة يا بلدى بينا كلنا" بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية التى يقوم بها وزير البيئة للإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة والبيئة، ويتضمن برنامج زيارة وزير البيئة للإسماعيلية .

وقال محافظ الإسماعيلية إن المبادرة بدأت من الإسماعيلية، ونتمنى نجاحها والاستمرار فيها بمشاركة وبسواعد شباب الإسماعيلية، بالاشتراك مع بعض المديريات والمركز والمدن والأحياء.

وقال الوزير إن المبادرة سيتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وإنه سعيد بتواجده اليوم فى الإسماعيلية لتدشينها، مشيرا إلى أنه سوف يتم تدشينهاعلى مستوى الـ27 محافظة .

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>بالصور.. وزير البيئة يصل الإسماعيلية لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى"
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