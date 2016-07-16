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نائب تركى: حركة الجيش تمثيلية أردوغانية والدليل عدم السيطرة على الفضائيات

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نائب تركى: حركة الجيش تمثيلية أردوغانية والدليل عدم السيطرة على الفضائيات نائب تركى: حركة الجيش تمثيلية أردوغانية والدليل عدم السيطرة على الفضائيات
قال النائب البرلمانى التركى محمود تانال التابع لحزب الشعب الجمهورى المعارض، إن الأحداث التى وقعت فى إطار حركة الجيش للسيطرة على الحكم، تطورت بتوجيه من حكومة حزب العدالة والتنمية، بحسب جريدة زمان التركية.

ووجه تانال فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى على موقع المدونات المصغرة "تويتر" دعوة إلى جميع الكوادر الأمنية للقيام بمهامها، مشيراً إلى حدوث اشتباكات بين عناصر القوات المسلحة والأمن.

وأضاف فى تغريداته على "تويتر" أن كل الأحداث التى تمر بها تركيا تقوم بناء على توجيهات من السلطة الحاكمة، مشيرا إلى أن ليست هناك مخاوف من حدوث انقلاب عسكرى فى البلاد مضيفا أنه لو كان الأمر هكذا لتوجه العسكر إلى فرض السيطرة على القنوات التليفزيونية.
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