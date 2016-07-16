ضبط 600 كيلو مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

ألقت مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، القبض على "أيمن .ع" 38 سنة سائق، لحيازته وعرضه للبيع عدد 600 كجم من المخللات بدون ثمة بيانات تجارية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وبها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى مستخدمًا السيارة رقم 6742 مصر "نقل".

وتم ضبط "خميس.ب" 37 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "428 " صاروخ "ألعاب نارية" أجنبى الصنع ومجهولة المصدر.

"تموين الإسكندرية" تضبط 720 عبوة عصير منتهية الصلاحية

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