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إجراء اختبارات القبول والقدرات لطلاب كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد

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إجراء اختبارات القبول والقدرات لطلاب كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد إجراء اختبارات القبول والقدرات لطلاب كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد
تستكمل كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد إجراء اختبارات القبول والقدرات للمتقدمين للالتحاق بها للعام الجامعى 2016/2017، والتى تجرى بالاستاد الرياضى بالخارجة وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث يتم اختيار 150 طالبا وطالبة من المتقدين الذين سيجتازوا اختيار القدرات للالتحاق بالكلية.

وقال الدكتور بهاء سيد محمود عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد، إن الأوراق المطلوبة للتقدم هى "أصل رقم الجلوس وعدد 2 صورة منه، و2 صورة شخصية، ومبلغ 250 جنيها، بالإضافة إلى قيمة الملف المقررة بواسطة مكتب تنسيق القبول بالجامعات".

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