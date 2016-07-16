إجراء اختبارات القبول والقدرات لطلاب كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد

تستكمل كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد إجراء اختبارات القبول والقدرات للمتقدمين للالتحاق بها للعام الجامعى 2016/2017، والتى تجرى بالاستاد الرياضى بالخارجة وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث يتم اختيار 150 طالبا وطالبة من المتقدين الذين سيجتازوا اختيار القدرات للالتحاق بالكلية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور بهاء سيد محمود عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد، إن الأوراق المطلوبة للتقدم هى "أصل رقم الجلوس وعدد 2 صورة منه، و2 صورة شخصية، ومبلغ 250 جنيها، بالإضافة إلى قيمة الملف المقررة بواسطة مكتب تنسيق القبول بالجامعات".