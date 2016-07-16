إصابة عامل وتحطم سيارة إثر سقوط شرفة منزل بالإسكندرية

أصيب عامل بكسور وجروح فى مختلف أنحاء جسده، وتهشمت سيارة إثر سقوط شرفة عقار، وسط الإسكندرية، تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد زير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بسقوط شرفة شقة بشارع محمد توفيق – منطقة كليوباترا.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين سقوط شرفة الطابق الرابع بالعقار محل البلاغ سكن "عز الدين. ج"- 55 سنة عامل أثناء وقوفه بالشرفة، ما أدى لإصابته باشتباه كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم وتهشم السيارة رقم س ر ط 5176 مصر ملك "طارق .ا" - 50 سنة عامل مقيم بالعقار المجاور، تصادف وقوفها أسفل العقار .

تم نقل المصاب لمستشفى سموحة الجامعى للعلاج، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر، وجار العرض على النيابة.

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