وكيل أوقاف المنيا يجتمع بمديرى الإدارات لمناقشة تطبيق قرار الخطبة المكتوبة

يعقد الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا اليوم، اجتماع مع مديرى إدارات المديرية بمراكز المحافظة التسعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد محمود أبو حطب فى تصريحات صحفية، "إن الاجتماع يتناول عددا من المحاور من بينها تجديد الخطاب الدينى والتطرق إلى الحديث عن الالتزام بالخطبة المكتوبة فى صلاة الجمعة خلال الفترة المقبلة، والتزام خطباء المساجد بقراءة خطبة الجمعة مكتوبة، بهدف عدم السماح للخطباء بالتطرق فى العمل السياسى وعدم السماح لغير الحاصلين على تصاريح بالخطابة من اعتلاء المنابر ومحاربة الفكر المتطرف، تنفيذاً لقرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الذى أصدره يوم الأربعاء الماضى.

- رئيس مجلس مدينة المنيا: تشكيل لجنة لحصر التلفيات بقرية أبو يعقوب