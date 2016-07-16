القبض على عاطل وراء سرقة 17 شقة فى أكتوبر

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم السبت، من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة المساكن بأكتوبر، وضبط بحوزته أدوات تستخدم فى سرقة الشقق، وبمواجهته اعترف بارتكاب 17 حادث سرقة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم أحمد نجم رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد تورط عاطل يبلغ من العمر 45 عاما فى سرقة الشقق السكنية، وتبين أن المتهم سابق اتهامه فى 24 قضية سرقة مساكن .

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وضبط بحوزته طبنجة و4 طلقات وحقيبة تحتوى على "زرادية ومقص حديدى و2 أجنة ومفكين وكشاف وحبل طويل".

وبمواجهته أمام العقيد سعيد عابد مفتش مباحث شمال الجيزة، اعترف بارتكابه 17 حادث سرقة مساكن والاستيلاء منها على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وأجهزة كهربائية وساعات يد وشاشات LCD،

>وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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