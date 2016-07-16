رئيس الوزراء يجتمع بوزير الكهرباء فى مقر وزارته لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة

زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مقر وزارة الكهرباء، وعقد اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للإطلاع على خطة الوزارة خلال الفترة القادمة فى ضوء تنفيذ خطة برنامج الحكومة

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء عقب وزارة الكهرباء وزارة التخطيط ويعقد اجتماعا أيضا مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط.

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