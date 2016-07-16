دراسة أمريكية: الفول السودانى سلاحك لحماية قلبك

بشرى سارة لعشاق الفول السودانى تدفعهم للإقبال عليه ليس فقط لإرضاء عشقهم لمذاقه اللذيذ بل لفوائده الصحية الهامة فى الحفاظ على سلامة القلب.. حيث تنصح أحدث الأبحاث الطبية بأهمية الحرص على تناول حفنة من الفول السودانى يوميا للحافظ على سلامة وظائف القلب.

ويتمتع الفول السودانى بالعديد من الفوائد الصحية فى مقدمتها الحفاظ على صحة القلب لتوفير التغذية اللازمة للجسم، فضلا عن خفض مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجى ومكافحة البدانة.

وأكد الباحثون أن الدراسة تلقى الضوء على المزيد من الفوائد الصحية للفول السودانى، فهو يحتوى على الدهون غير المشبعة الأحادية، وفيتامين "هـ" وحمض الفوليك البروتين إلى جانب المنجنيز لتعزيز صحة القلب.

وتؤكد الدراسة على احتواء الفول السودانى على مواد مضادة للأكسدة، حيث لوحظ أن النساء اللاتى يتناولن الفول السودانى بانتظام بواقع أوقية يوميا تتراجع بينهم بنسبة 25% من فرص تكون حصى المرارة.

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