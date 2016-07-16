اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 41.94%

اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، صباح اليوم السبت، بمؤتمر صحفى بالمشيخة، وبلغت نسبة النجاح 41.94%، وعدد الناجحين 64745 طالبا.

وتعلن النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية ـ لأول مرة ـ من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg ، والرقم الساخن 19493، بناءً على توجيهات وكيل الأزهر.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد فاجأ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية باتصال هاتفى هنأهم خلاله بالنتيجة المشرفة التى حققوها، يوم الخميس الماضى .

وحرص الإمام على الاتصال بأوائل الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (علمى، شعبة إسلامية، أدبى: مبصر وكفيف)، حيث يؤدى مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، معربا عن تمنياته لهم ولجميع طلاب الأزهر بمستقبل مشرق.

كما حرص على مكالمة والد الطالب أو والدته وشكرهما على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم فى دراستهم، ناصحا كافة الآباء والأمهات بأن أفضل استثمار لهم فى حياتهم هو أن يستثمروا فى تربية وتعليم أبنائهم حتى يسهموا فى صناعة الحضارة والتقدم فى وطنهم.

وأكد خلال الاتصال، أن الأمة الإسلامية تعلق آمالا كبيرة على طلاب الأزهر الشريف وخريجيه فى نشر الوسطية فى العالم أجمع، ونبذ التطرف والإرهاب، ومحاولات تمييع وتغريب الإسلام، داعيا طلاب الأزهر إلى أن يكونوا على قدر المسئولية وأن يبذلوا قصارى جهدهم فى تحصيل العلم حتى يتمكنوا من تبليغ رسالة الإسلام السمحة، كما جاء بها نبى الرحمة والسلام -صلى الله عليه وسلم.

وفيما يلى أسماء من حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية: " الشعبة الإسلامية" من محافظة الدقهلية بالمعهد: المتفوقين ع/ث بتفهنا الأشراف، وهو الطالب أحمد السيد حلمى متولى البرعى، والحاصل على مجموع 631، القسم الأدبى (مبصر): محافظة الدقهلية بمعهد: تفهنا المتفوقين، وهو الطالب محمد أنور سيد أحمد يوسف أبو حسين، والحاصل على مجموع:627، والقسم الأدبى (كفيف):محافظة القليوبية معهد: دملو وهو الطالب أحمد ناصر عبد المعز عبد الغنى، والحاصل على مجموع 610، القسم العلمى محافظة الغربية معهد: ف/ نواج (سعيد القدح)، وهى الطالبة فاطمة السيد عبد العزيز لاشين والحاصلة على مجموع 648.

يذكر أن نتيجة الثانوية الأزهرية فى العام الدراسى السابق كانت قد بلغت 28%، والتى أحدثت حالة من الجدل حينها .

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية ونسب النجاح فى مؤتمر صحفى اليوم

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