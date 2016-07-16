وزير التعليم العالى: لدينا رؤية جديدة لنظم القبول بالجامعات سنعلن عنها قريبا

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، إن برنامج الحكومة الذى قُدّم للبرلمان حرصنا فيه على تطوير نظم القبول للثانوية العامة واقترحنا وجود نظم مكملة، مؤكدا "جمعنا تجارب العالم للاستفادة منها ولدينا رؤية جديدة لنظم القبول سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد الشيحى، خلال تفقده مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة القاهرة، يرافقه سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أنه تم العام الحالى ضم جامعة العريش، والعام القادم سيتم ضم جامعة مطروح، ووفقا لبرنامج الحكومة نستهدف 3 جامعات حكومية حتى 2020، لافتا إلى أنه هناك تواصلا دائما مع أبنائنا الطلاب بالدول العربية والأجنبية، ونتائج الدول العربية أُعلنت ومتوقع قبول الطلاب خلال شهر أغسطس.

ويستقبل مكتب التنسيق الطلاب وفقا لتوزيع الحروف الأبجدية المعلن، ويستقبل اليوم الطلاب أصحاب الحروف الأبجدية "أ، ب، ت، ث".

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلنت عن مواعيد وأماكن استخراج بطاقات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، مؤكدة أنه على الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2016، الراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، وهذه الكليات هى:-

- كليات التربية الرياضية.

>- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

>- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

>- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان دمياط – بنها – بنى سويف )

>- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

>- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

>- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

>- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

>- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

وزير التعليم العالى يتفقد اختبارات القدرات بمكتب التنسيق بجامعة القاهرة

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