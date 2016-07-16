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استشهاد رئيس مباحث طامية وإصابة مجند وأمين شرطة على يد مجهولين بالفيوم

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استشهاد رئيس مباحث طامية وإصابة مجند وأمين شرطة على يد مجهولين بالفيوم استشهاد رئيس مباحث طامية وإصابة مجند وأمين شرطة على يد مجهولين بالفيوم
استشهد منذ قليل، اليوم السبت، الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم، وأمين شرطة وخفير إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على السيارة التى كانوا يستقلونها بالقرب من قرية قصر رشوان بمركز طامية.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بقيام مجهولين بإطلاق النيران على سيارة شرطة بالقرب من قرية قصر رشوان بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الرائد محمود عبد الحميد 35 سنة رئيس مباحث طامية، وإصابة كل من أمير عبد التواب زكى 35 سنة أمين شرطة ومساعد شرطة أحمد السيد عبد العاطى 35 سنة، وتم نقل جثة الأول إلى مستشفى طامية المركزى ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.


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