أحمد أبو الغيط يعقد اجتماعًا تشاوريًا مصغرًا مع المندوبين الدائمين

يعقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعًا تشاوريًا مصغر مع المندوبين الدائمين بالجامعة وذلك بمكتبه بالأمانة العامة، لبحث طلب مصر ترشيح السفير حسام زكى أمين عام مساعد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى بفرنسا ويدعو لاتخاذ مزيد من إجراءات التعاون
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ويلى هذا الاجتماع، اجتماعًا تشاوريًا آخر لمجلس الجامعة على مستوى المندوبون الدائمون بالقاعة الكبرى بالأمانة العامة، لبحث آخر التحضيرات للقمة العربية المقرر انعقادها فى موريتانيا يومى 25 و26 يوليو الجارى.
>- أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى بفرنسا ويدعو لاتخاذ مزيد من إجراءات التعاون
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