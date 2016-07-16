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قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار الخليل جنوب الضفة الغربية

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار الخليل جنوب الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار الخليل جنوب الضفة الغربية
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى حصارها لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية للأسبوع الثانى على التوالي، خاصة بلدات سعير والشيوخ وبنى نعيم ويطا، كما لا تزال تغلق بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والحواجز العسكرية مداخل عدة بلدات وقرى ومخيمات فى المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت شابا يبلغ من العمر (27 عاما)، واقتادته الى جهة غير معلومة، كما داهمت عدة مناطق فى بلدة دورا واعتقلت أربعة مواطنين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأشارت إلى أن أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على مواطن يبلغ من العمر (40 عاما) أثناء عبوره على حاجز زعترة العسكرى جنوب نابلس شمال الضفة وأنه جرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
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