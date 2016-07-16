الإمارات تلغى رحلات طائرتها المتجهة لتركيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

أعلنت شركة "طيران الإمارات" إلغاء الرحلات المتجهة إلى تركيا اليوم السبت، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة بها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن المتحدث باسم طيران الإمارات قوله "إن الشركة ستواصل مراقبة ومتابعة الأوضاع عن كثب قبل اتخاذ أى قرار بشأن رحلاتها التالية إلى مطار أتاتورك الدولى ومطار صبيحة جيكتشن اسطنبول"، مضيفا أنه نظرا للأوضاع الراهنة فى تركيا، فقد تم إلغاء الرحلات المتجهة إليها، مؤكدا أن الشركة تضع فى هذه الظروف سلامة وأمن ركابها وموظفيها على رأس قائمة الأولويات

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