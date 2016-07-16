أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإمارات تلغى رحلات طائرتها المتجهة لتركيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

Google+ Print
الإمارات تلغى رحلات طائرتها المتجهة لتركيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية الإمارات تلغى رحلات طائرتها المتجهة لتركيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
أعلنت شركة "طيران الإمارات" إلغاء الرحلات المتجهة إلى تركيا اليوم السبت، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة بها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن المتحدث باسم طيران الإمارات قوله "إن الشركة ستواصل مراقبة ومتابعة الأوضاع عن كثب قبل اتخاذ أى قرار بشأن رحلاتها التالية إلى مطار أتاتورك الدولى ومطار صبيحة جيكتشن اسطنبول"، مضيفا أنه نظرا للأوضاع الراهنة فى تركيا، فقد تم إلغاء الرحلات المتجهة إليها، مؤكدا أن الشركة تضع فى هذه الظروف سلامة وأمن ركابها وموظفيها على رأس قائمة الأولويات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365