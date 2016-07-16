اخبار سوريا .. المرصد السورى: مقتل 11 شخصا فى قصف جوى على حلب القديمة

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا اليوم السبت أن 11 مدنيا على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا، وأصيب آخرون فى قصف جوى على مناطق فى حلب القديمة بعد منتصف ليل أمس.

وأوضح المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية استهدفت مناطق فى حى بستان القصر، ولم ترد إلى الآن معلومات عن خسائر بشرية.

وقصف الطيران المروحى ببراميل متفجرة مناطق فى حى المعادى بمدينة حلب، ما أسفر عن سقوط جرحى ومعلومات مؤكدة عن استشهاد طفلة، كما قصف الطيران المروحى بالبراميل المتفجرة اليوم مناطق فى حيى مساكن الفردوس والكلاسة بمدينة حلب، ترافق مع قصف طائرات حربية لمناطق فى حيى قاضى عسكر والسكرى.

وتدور اشتباكات بين قوات النظام، والفصائل المقاتلة والإسلامية من طرف آخر، فى محور بنى زيد، ترافقت مع قصف لقوات النظام على مناطق الاشتباك، وذكر المرصد السورى أن عدة قذائف أطلقتها الفصائل الإسلامية والمقاتلة سقطت بعد منتصف ليل أمس على مناطق سيطرة قوات النظام فى أحياء الأعظمية والجميلية والسليمانية والميدان ومحيط القصر البلدى بمدينة حلب، ما أدى لأضرار مادية، كذلك انفجرت عبوة ناسفة بعد منتصف ليل أمس فى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، دون أنباء عن إصابات.

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