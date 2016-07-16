الرئيس الفلسطينى يبدأ جولة خارجية تشمل رواندا والسودان وفرنسا وموريتانيا

قال المستشار الدبلوماسى للرئاسة الفلسطينية مجدى الخالدى إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يبدأ اليوم (السبت) جولة خارجية تشمل رواندا والسودان وفرنسا وموريتانيا.

وأضاف الخالدى - فى تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" - "أن الرئيس عباس سيبدأ جولته فى كيجالى عاصمة رواندا حيث يشارك فى القمة الأفريقية التى تفتتح أعمالها غدا الأحد ويلقى خلالها كلمة هامة".

>وأوضح أن الرئيس عباس سيقوم بعد ذلك بزيارة السودان ثم فرنسا حيث يلتقى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

وأشار إلى أن الرئيس عباس سيختتم جولته فى موريتانيا، حيث سيشارك فى أعمال القمة العربية العادية، وتابع قائلاً"إننا نعول على القمة العربية كثيراً فى استصدار قرارات لصالح فلسطين".

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