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رفع 270 حالة إشغالات ومخالفات تلوث بيئى فى حملة بأسوان

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رفع 270 حالة إشغالات ومخالفات تلوث بيئى فى حملة بأسوان رفع 270 حالة إشغالات ومخالفات تلوث بيئى فى حملة بأسوان
نفذت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بأسوان، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بنطاق مدينة أسوان ومدينة إدفو، بالاشتراك مع الوحدات المحلية ومسئولى البيئة.

وقد أسفرت الجهود عن رفع 270 حالة إشغالات ومخالفات بيئية متنوعة، حيث تم تحرير 25 محضر تلوث بيئة، وتحرير 165 محضر إشغال طريق، وتحرير 80 محضر مضبوطات إشغالات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابات المختصة للتصرف.


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