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وصول 1057 راكب لميناء سفاجا و تداول 128 شاحنة

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وصول 1057 راكب لميناء سفاجا و تداول 128 شاحنة وصول 1057 راكب لميناء سفاجا و تداول 128 شاحنة
صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 721 راكب و 117 سيارة و 10 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 46 شاحنة و 46 راكب.

كما شهد الميناء بالامس ، استقبال العبارة مسرة و على متنها 290 راكب و 29 سيارة و 16 شاحنة و غادرت العبارة امانة و على متنها 643 راكب و 26 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 56 شاحنة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 399 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 24 براد و 17 تريلا و 21 سيارة.

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 452 راكب و 24 براد و 12 تريلا و 14 سيارة و 3 باص جيت و غادرت العبارة سينا و على متنها 530 راكب و 9 براد و 2 تريلا و 250 طرد سمك .
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