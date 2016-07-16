بالصور.. وزير البيئة يصل الإسماعيلية لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى"

وصل منذ قليل اليوم السبت، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، خلال الزيارة التى يقوم بها وزير البيئة للإسماعيلية، والتى تتضمن إطلاق إشارة بدء تنفيذ حملة مبادرة "حلوة يا بلدى" بينا كلنا بالتعاون والتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة والبيئة، وكان فى استقباله اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وأعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية.

ويتضمن برنامج زيارة وزير البيئة للإسماعيلية عقد مؤتمر موسع بقاعة المؤتمرات بالمحافظة، لمناقشة منظومة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات، وزيارة ميدانية لمصنع تدوير القمامة والمخلفات بمنطقة أبو بلح بطرق الإسماعيلية – السويس.



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الوزير يصل المحافظة



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المحافظ يستقبل الوزير



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أعضاء مجلس النواب يستقبلون الوزير



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أعضاء المجلس يصافحون الوزير



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الوزير يدخل المحافظة

- وزير البيئة يزور الإسماعيلية اليوم لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى"