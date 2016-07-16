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بالصور.. وزير البيئة يصل الإسماعيلية لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى"

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بالصور.. وزير البيئة يصل الإسماعيلية لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى" بالصور.. وزير البيئة يصل الإسماعيلية لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى"
وصل منذ قليل اليوم السبت، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، خلال الزيارة التى يقوم بها وزير البيئة للإسماعيلية، والتى تتضمن إطلاق إشارة بدء تنفيذ حملة مبادرة "حلوة يا بلدى" بينا كلنا بالتعاون والتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة والبيئة، وكان فى استقباله اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وأعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية.

ويتضمن برنامج زيارة وزير البيئة للإسماعيلية عقد مؤتمر موسع بقاعة المؤتمرات بالمحافظة، لمناقشة منظومة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات، وزيارة ميدانية لمصنع تدوير القمامة والمخلفات بمنطقة أبو بلح بطرق الإسماعيلية – السويس.

خالد فهمى وزير البيئة يصل الإسماعيلية (1)
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الوزير يصل المحافظة

خالد فهمى وزير البيئة يصل الإسماعيلية (2)
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المحافظ يستقبل الوزير

خالد فهمى وزير البيئة يصل الإسماعيلية (3)
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أعضاء مجلس النواب يستقبلون الوزير

خالد فهمى وزير البيئة يصل الإسماعيلية (4)
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أعضاء المجلس يصافحون الوزير

خالد فهمى وزير البيئة يصل الإسماعيلية (5)
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الوزير يدخل المحافظة


>- وزير البيئة يزور الإسماعيلية اليوم لتدشين مبادرة "حلوة يا بلدى"

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