ضيفها لقهوتك.. دراسة: القرفة تحسن القدرة على التعلم وتعزز الذاكرة

القرفة تمثل إضافة لذيذة للقهوة على الفطور، إذ كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن تناول القرفة قد تؤدى إلى تحسين القدرة على التعلم.

ووفقًا لنتائج الدراسة الجديدة التى نشرت على الإنترنت فى عدد يوليو من مجلة “Neuroimmune”، أوضح الباحثون أن القرفة من أفضل التوابل على الإطلاق لأنها غنية بمضادات الأكسدة التى تحمى من أمراض المخ.

ووجدت الدراسة التى أجراها العلماء الأمريكيون من جامعة راش على الفئران أن القرفة تعزز القدرة على التعلم، وهذا من شأنه أن يكون واحدا من أسلم وأسهل المناهج لتحويل الأشخاص غير القابلة للتعلم لآخرين قادرين على التعلم.

وقال كاليبادا داهشين، الباحث الرئيسى للدراسة وأستاذ علم الأعصاب فى جامعة راش الأمريكية، إن بعض الناس يولدون قابلين للتعلم بطبيعة الحال، ويجد البعض صعوبة فى تعلم المهام الجديدة حتى مع المزيد من الجهد، وذلك يرجع إلى قرن آمون، وهو جزء صغير من الدماغ الذى يولد وينظم والذاكرة.

وأضاف الباحثون أن القرفة تتحول إلى بنزوات الصوديوم، وهى مادة كيميائية تستخدم فى العقاقير المعالجة لتلف الدماغ، وهذا بدوره يحسن الذاكرة والتعلم.

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