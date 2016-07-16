تعليق تجربة العلاج عن طريق تقوية الجهاز المناعى لمرضى لوكيميا الدم الحادة

علق المسئولون فى الشركة الأمريكية جونو تيرابوتيك بعد تطبيق العلاج الجديد المعروف باسم t – car فى العلاج عن طريق تقوية الجهاز المناعى لمريض لوكيميا الدم الحادة والغدد الليمفاوية بعد وفاة ثلاثة من المرضى الذين أجريت عليهم التجربة.

وكان العلاج يعتمد على رفع الغدد الليمفاوية t وإعادة حقنها مرة أخرى بعد معالجتها جنيا لتدمير الخلايا السرطانية.

وكان قد تم تجربتهم من ذى قبل لكن فى هذه المرة أكد المسئولون أن العلاج الكيميائى بعقار فلودارابين كان السبب وراء الوفاة مما تطلب وقف العلاج.

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