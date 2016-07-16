أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البعثة الأممية لدى ليبيا: اجتماع تشاورى لأطراف الحوار السياسى الليبى

Google+ Print
البعثة الأممية لدى ليبيا: اجتماع تشاورى لأطراف الحوار السياسى الليبى البعثة الأممية لدى ليبيا: اجتماع تشاورى لأطراف الحوار السياسى الليبى
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أن أطراف الحوار السياسى الليبى ستعقد اجتماعًا تشاوريًا فى تونس اليوم السبت يستمر لمدة يومين.

وذكرت البعثة الأممية لدى ليبيا فى بيان لها مساء الجمعة أن الاجتماع سيناقش آخر التطورات فى ليبيا، بما فى ذلك العقبات التى تواجه تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى، منوهة إلى أنها تقوم بتيسير عقد هذا الاجتماع، الذى سيعقد فى مدينة قمرت بتونس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365