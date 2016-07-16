البعثة الأممية لدى ليبيا: اجتماع تشاورى لأطراف الحوار السياسى الليبى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أن أطراف الحوار السياسى الليبى ستعقد اجتماعًا تشاوريًا فى تونس اليوم السبت يستمر لمدة يومين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكرت البعثة الأممية لدى ليبيا فى بيان لها مساء الجمعة أن الاجتماع سيناقش آخر التطورات فى ليبيا، بما فى ذلك العقبات التى تواجه تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى، منوهة إلى أنها تقوم بتيسير عقد هذا الاجتماع، الذى سيعقد فى مدينة قمرت بتونس.
وذكرت البعثة الأممية لدى ليبيا فى بيان لها مساء الجمعة أن الاجتماع سيناقش آخر التطورات فى ليبيا، بما فى ذلك العقبات التى تواجه تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى، منوهة إلى أنها تقوم بتيسير عقد هذا الاجتماع، الذى سيعقد فى مدينة قمرت بتونس.
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