البعثة الأممية لدى ليبيا: اجتماع تشاورى لأطراف الحوار السياسى الليبى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أن أطراف الحوار السياسى الليبى ستعقد اجتماعًا تشاوريًا فى تونس اليوم السبت يستمر لمدة يومين.

وذكرت البعثة الأممية لدى ليبيا فى بيان لها مساء الجمعة أن الاجتماع سيناقش آخر التطورات فى ليبيا، بما فى ذلك العقبات التى تواجه تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى، منوهة إلى أنها تقوم بتيسير عقد هذا الاجتماع، الذى سيعقد فى مدينة قمرت بتونس.

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