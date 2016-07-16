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الجيش العراقى يقتل 23 عنصرا من "داعش" فى محافظة صلاح الدين

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الجيش العراقى يقتل 23 عنصرا من "داعش" فى محافظة صلاح الدين الجيش العراقى يقتل 23 عنصرا من "داعش" فى محافظة صلاح الدين

>تمكنت قوات الجيش العراقى اليوم السبت من قتل 23 عنصرا من تنظيم (داعش)، وذلك فى قصف له، غرب قضاء الشرقاط فى محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، فى بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع)، أن "طيران الجيش وجه ضربات جوية فى غرب الشرقاط بمنطقة دبس مكحول، أسفرت عن تدمير ثلاث عجلات محملات برشاشات أحادية، وتدمير وكر يتجمع فيه إرهابيون من عصابات داعش".

وأوضح البيان "أنه تم أيضا تدمير مجموعة من الأوكار، التى يتحصن فيها الدواعش، وقتلهم جميعا ويقدر عددهم 23 عنصرا"، إضافة إلى تدمير صهريج وقود متوقفا بجانب الوكر".
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