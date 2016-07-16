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ارتفاع حصيلة قتلى قوات الرئاسى الليبى لـ 23 عنصرا فى اشتباكات بسرت

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ارتفاع حصيلة قتلى قوات الرئاسى الليبى لـ 23 عنصرا فى اشتباكات بسرت ارتفاع حصيلة قتلى قوات الرئاسى الليبى لـ 23 عنصرا فى اشتباكات بسرت
ارتفعت حصيلة القتلى والمصابين من قوات «البنيان المرصوص» التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم «داعش» فى مدينة سرت إلى 23 قتيلاً و155 مصابا، وقال مصدر عسكرى اليوم ، إن حصيلة ضحايا الاشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" أمس ارتفعت إلى 23 قتيلاً و155 مصابا فى معارك تحرير مدينة سرت.

وكان مصدر طبى تابع لغرفة عمليات «البنيان المرصوص» قد صرح بمقتل 17 عنصرًا من قواتهم بمحاور القتال الشرقى والجنوبى بمدينة سرت وإصابة أكثر من 145 شخصا بإصابات متفاوتة منها بسيطة وأخرى متوسطة، وإصابات أخرى جرى إدخالهم العناية الفائقة.

من ناحية أخرى بحث رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى النائب الثالث لرئيس الاتحاد الأفريقي، مع الرئيس التشادى إدريس ديبى رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى التعاون المشترك بين البلدين، وقال المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب فتحى عبدالكريم المريمي، فى تصريح صحفى اليوم، إن الطرفين بحثا فى العاصمة التشادية أنجامينا تفعيل دور ليبيا فى الاتحاد الأفريقي.

وأشار المريمى إلى أن اللقاء حضره رئيس الليبية المؤقتة عبدالله الثنى وعدد من المسئولين من الجانبين.
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مصر 365

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