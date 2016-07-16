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السجون تنهى إجراءات خروج حسام حسن من طرة بعد براءته بقضية المصور

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السجون تنهى إجراءات خروج حسام حسن من طرة بعد براءته بقضية المصور السجون تنهى إجراءات خروج حسام حسن من طرة بعد براءته بقضية المصور
تنهى مصلحة السجون بوزارة الداخلية، إجراءات خروج الكابتن حسام حسن، لخروجه بعد قرار محكمة جنح الإسماعيلية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بانقضاء دعوى محاكمة حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، ومساعديه حسن مصطفى ووليد بدر، بتهمة التعدى على الشرطى "رضا عبد المجيد أبوزيد" المصور بمديرية أمن الإسماعيلية، بالضرب بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقى المصرى البورسعيدى وغزل المحلة بالتصالح، كما قضت المحكمة بتغريم حسام حسن 500 جنيه.

ومن المقرر توجه حسام حسن لقسم الشرطة التابع له محل إقامته لمعرفة عما إذا كان مطلوبا فى قضايا أخرى من عدمه كإجراء قانونى، ثم الخروج من القسم لمنزله.

وكانت جلسة الصلح بين مصور مديرية أمن الإسماعيلية أمين الشرطة رضا عبد المجيد أبو زيد، وحسام حسن ومساعده وإدارى الفريق بطريق البلاجات بالإسماعيلية فى حضور كل من، الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، والنائب أحمد فرغلى، وسمير حلبية رئيس النادى المصرى، والكابتن إبراهيم حسن شقيق حسام وقيادات أمنية.


>إخلاء سبيل حسام حسن لانقضاء دعوى محاكمته فى قضية المصور للتصالح

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