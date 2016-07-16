وزير النقل يتفقد سير العمل بطريق شبرا بنها والدائرى الإقليمى الجديد

يتفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بعد قليل، اليوم السبت، طريق شبرا - بنها الحر والدائرى الإقليمى، لمتابعة معدلات التنفيذ فى المشروع الحيوى الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة بتفقد أعمال إنشاء كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق شبرا بنها، والذى يبلغ تكلفته الإجمالية 180 مليون جنيه، ويدخل الطريق ضمن المشروع القومى للطرق، ومن المقرر أن يساهم فى تخفيف الضغط المرورى على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى الذى تمر عليه نحو 140 ألف سيارة يوميًا وخلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائرى الإقليمى دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

جدير بالذكر أن مشروع طريق شبرا - بنها يشمل إنشاء طريق حر جديد مزدوج بـ4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، كما يتضمن المشروع إنشاء العديد من الأعمال الصناعية على امتداد مسار 41 كوبرى و30 نفقا بتكلفة تبلغ 2.5 مليار جنيه.

وكان وزير النقل، أكد على أنه سيتم الانتهاء من طريق شبرا - بنها المدرج بالمشروع القومى للطرق نهاية سبتمبر المقبل، مع الانتهاء من الطريق الدائرى الإقليمى قبل نهاية 2016، وأنه كلف الشركات المنفذة بالعمل بنظام الورديات على مدار اليوم بالكامل لرفع معدلات التنفيذ والالتزام بهذه المواعيد.

وزير النقل يتفقد اليوم طريق "شبرا ـ بنها" ويتابع معدلات تنفيذه

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