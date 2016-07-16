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اليوم.. النيجيري جون أوتاكا في ضيافة «ملعب الشاطر»

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اليوم.. النيجيري جون أوتاكا في ضيافة «ملعب الشاطر» اليوم.. النيجيري جون أوتاكا في ضيافة «ملعب الشاطر»

صورة ارشيفية

مراسل «ONA»:
> يحل الأسطورة النيجيرية “جون أوتاكا”، اليوم السبت، ضيفاً على برنامج “ملعب الشاطر” الذي يقدمه الاعلامي والكابتن اسلام الشاطر على قناة المحور الفضائية ، وذلك من خلال حلقة خاصة جداً مليئة بالمفاجأت يتحدث فيها النسر النيجيري العائد لقلعة الدراويش بعد فترة غياب وهجر استمرت 15 سنة .

كما يفتح الملفات الساخنة ويكشف كواليس الهروب من مصيدة الاهلي والزمالك ويبوح بأسرار جديدة ربطته بنجوم جيل الفرحة الاهلاوي ابرزهم الزئبقي بركات وسيد معوض وبيبو والنحاس والشاطر وآخرين .

كما يقدم أوتاكا رؤية فنية راقية لصدام الأهلي والوداد ويتحدث عن أبرز المحطات المؤثرة في حياته ويدلي برأيه و توقعاته لمنتخب ونيجيريا في التصفيات الافريقية .

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أونا

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