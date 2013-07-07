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العاملون في "راديو مصر" يطالبون بالتحقيق مع أماني كمال لتحدثها باسمهم على منصة "رابعة العدوية"

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العاملون في "راديو مصر" يطالبون بالتحقيق مع أماني كمال لتحدثها باسمهم على منصة "رابعة العدوية" العاملون في "راديو مصر" يطالبون بالتحقيق مع أماني كمال لتحدثها باسمهم على منصة "رابعة العدوية"

كتب : انتصار حسني الأحد 07-07-2013 15:45

قرر العاملون في إذاعة "راديو "، رفع شكوى عاجلة موقعة بجميع أسماء العاملين في الإذاعة إلى إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار ضد زميلتهم المذيعة أماني كمال للتحقيق معها، والمعروفة بانتمائها للإخوان، حيث إنها ظهرت أمس على منصة الإخوان في رابعة العدوية، وتحدثت باسم جميع العاملين في راديو مصر، قائلة إنهم مؤيدين للرئيس مرسي، وأنه يجب أن يستمروا في اعتصامهم لحين عودة الرئيس الشرعي لمصر.

ورفض العاملون الأمر، وأكدوا أنهم لن يحاسبوها على انتمائها السياسي، ولكنهم يرفضون بشدة أن تتحدث باسمهم على منصة رابعة وتعلن تأييد العاملين براديو مصر لمحمد مرسي، رغم أن هذا غير صحيح على الإطلاق وموقفهم معروف من البداية.

ومن ناحية أخرى، قامت أماني منذ حوالي 40 دقيقة، بالهجوم على متظاهري التحرير واتهمتهم بأنهم يقبضون 200 جنيه يوميا نظير اعتصامهم في الميدان، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على "فيس بوك".

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