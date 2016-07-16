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إخلاء سبيل حسام حسن لانقضاء دعوى محاكمته فى قضية المصور للتصالح

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إخلاء سبيل حسام حسن لانقضاء دعوى محاكمته فى قضية المصور للتصالح إخلاء سبيل حسام حسن لانقضاء دعوى محاكمته فى قضية المصور للتصالح
قضت محكمة جنح الإسماعيلية، المنعقدة اليوم السبت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بانقضاء دعوى محاكمة حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، ومساعديه حسن مصطفى ووليد بدر، بتهمة التعدى على الشرطى "رضا عبد المجيد أبوزيد" المصور بمديرية أمن الإسماعيلية، بالضرب بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقى المصرى البورسعيدى وغزل المحلة بالتصالح، كما قضت المحكمة بتغريم حسام حسن 500 جنيه.

بدأت اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى ومساعده حسن مصطفى وإدارى الفريق وليد بدر بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة فى واقعة مصور مديرية أمن الإسماعيلية.

وكانت جلسة الصلح بين مصور مديرية أمن الإسماعيلية أمين الشرطة رضا عبد المجيد أبو زيد، وحسام حسن ومساعده وإدارى الفريق بطريق البلاجات بالإسماعيلية فى حضور كل من، الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، والنائب أحمد فرغلى، وسمير حلبية رئيس النادى المصرى، والكابتن إبراهيم حسن شقيق حسام وقيادات أمنية.


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>أولى جلسات محاكمة حسام حسن فى واقعة الاعتداء على مصور الإسماعيلية اليوم

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