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اعتقال قائد لواء مشاة البحرية وعدد من قادة الجيش على خلفية انقلاب تركيا

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اعتقال قائد لواء مشاة البحرية وعدد من قادة الجيش على خلفية انقلاب تركيا اعتقال قائد لواء مشاة البحرية وعدد من قادة الجيش على خلفية انقلاب تركيا

انقلاب تركيا

اعتقلت الشرطة التركية، قائد لواء مشاة البحرية البرمائية في إزمير عقب محاولة الانقلاب، كما تم توقيف قائد حامية مضيق جنق قلعة الأميرال، سيردار أحمد كوندوغدو، وقائد حامية باليكسير الجنرال محمد آق يورك، في إطار التحقيقات بمحاولة الانقلاب، كما تم اعتقال عدد من قادة الجيش في بورصا وأضنة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد فشل محاولة الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا خلال الساعات الماضية، والذي وصف القائمين عليها بـ”الخونة”، فيما تعهد بتطهير المؤسسة العسكرية ممن وصفهم بالـ”إرهابيين” خلال المرحلة المقبلة، كما أطل مجموعة الضباط الانقلابيين في تركيا تطلق على نفسها في بيان اسم “حركة السلام”، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.

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