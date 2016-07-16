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سقوط مسجل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى أسوان

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سقوط مسجل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى أسوان سقوط مسجل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى أسوان
تمكنت مأمورية أمنية من رجال المباحث بقسم ثان أسوان، من القبض على عاطل، له معلومات جنائية مسجلة وبحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وسلاح نارى، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم، تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "أيمن . ج" -30 سنة عاطل- والسابق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا متنوعة، حيث ألقت القوات القبض عليه وبحيازته 200 قرص لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة، وفرد روسى محلى الصنع عيار 39 مللى.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع. حسبما أفادت الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2160 لسنة 2016 م إدارى مخدرات قسم ثان أسوان، وجار العرض على النيابة العامة.


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