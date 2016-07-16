نادي برشلونة يطمئن جمهوره على لاعبيه في تركيا

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم، اليوم السبت، أن لاعبه التركي أردا توران، ولاعبيه السابقين كارليس بويول وديكو وإريك أبيدال وصامويل إيتو، يتواجدون في منطقة بتركيا “بعيدة عن الخطر” ويتواصلون مع النادي، وذلك بعد محاولة الانقلاب التي بدأها عسكريون الليلة الماضية على الحكومة التركية.

ويتواجد هؤلاء اللاعبون في تركيا، حيث كان من المقرر أن يشاركوا اليوم السبت، في مباراة خيرية ينظمها إيتو في مدينة أنطاليا، حسبما ذكرت وكالة الانباء الأسبانية.

وكان من المؤكد أن يشارك في المباراة، والتي يطلق عليها اسم “Eto’o Charity Match” أو “مباراة إيتو الخيرية”، لاعبون آخرون مثل تشافي هرنانديز، وفابيو كابيلو، ومارادونا، ومورينيو، وبنزيما، ودروغبا، وإدين هازارد، ولكن لم يتم تأكيد تواجدهم في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد فشل محاولة الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا خلال الساعات الماضية، والذي وصف القائمين عليها بـ”الخونة”، فيما تعهد بتطهير المؤسسة العسكرية ممن وصفهم بالـ”إرهابيين” خلال المرحلة المقبلة.