أمير قطر يهنئ الرئيس التركي أردوغان بفشل محاولة الانقلاب

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مهنئًا اياه على التفاف الشعب التركي الشقيق حول قيادته ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل، التي جرت مساء أمس الجمعة.

كما أعرب أمير دولة قطر، خلال الاتصال، عن “إدانته واستنكاره الشديدين لهذه المحاولة الفاشلة ووقوف دولة قطر، قيادة وشعبًا، وتضامنها مع الجمهورية التركية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية الشرعية الدستورية، وتطبيق القانون والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسبات شعبها”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.