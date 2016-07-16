أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أمير قطر يهنئ الرئيس التركي أردوغان بفشل محاولة الانقلاب

Google+ Print
أمير قطر يهنئ الرئيس التركي أردوغان بفشل محاولة الانقلاب أمير قطر يهنئ الرئيس التركي أردوغان بفشل محاولة الانقلاب

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مهنئًا اياه على التفاف الشعب التركي الشقيق حول قيادته ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل، التي جرت مساء أمس الجمعة.

كما أعرب أمير دولة قطر، خلال الاتصال، عن “إدانته واستنكاره الشديدين لهذه المحاولة الفاشلة ووقوف دولة قطر، قيادة وشعبًا، وتضامنها مع الجمهورية التركية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية الشرعية الدستورية، وتطبيق القانون والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسبات شعبها”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا