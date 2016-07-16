أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اعتقال قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينجول التركية

Google+ Print
اعتقال قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينجول التركية اعتقال قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينجول التركية

خروج الجنود من المبنى

أفادت “سكاي نيوز” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، باعتقال قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينغول، وقائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو عقب محاولة الانقلاب.

وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي، أن ستناقش إعادة عقوبة الإعدام بشأن مدبّري الانقلاب.

وتم توقيف كل من قائد لواء مشاة البحرية البرمائية، الأميرال خليل إبراهيم يلدز، في إزمير، والجنرال “يونس كوتامان” قائد لواء الكوماندوز الـ 49 في ولاية بينغول، والجنرال “إسماعيل غونيشار” قائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو، ضمن تحقيقات المحاولة الإنقلابية.

وألقت السلطات التركية أيضاً القبض على قائد الجيش التركي في إزمير ورئيس أركان الجيش الثالث أكرم جاغلر، مشيرة إلى استمرار حملة الإعتقالات في صفوف الجيش لتطهيره من العناصر الانقلابية.
> وكان وزير العدل التركي قد أعلن عن مقتل 60 شخصاً في تركيا، بينهم العديد من المدنيين في محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من العسكريين في تركيا، والتي بدا صباح السبت أنها باتت تحت السيطرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور