اعتقال قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينجول التركية

أفادت “سكاي نيوز” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، باعتقال قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينغول، وقائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو عقب محاولة الانقلاب.

وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي، أن الحكومة ستناقش إعادة عقوبة الإعدام بشأن مدبّري الانقلاب.

وتم توقيف كل من قائد لواء مشاة البحرية البرمائية، الأميرال خليل إبراهيم يلدز، في إزمير، والجنرال “يونس كوتامان” قائد لواء الكوماندوز الـ 49 في ولاية بينغول، والجنرال “إسماعيل غونيشار” قائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو، ضمن تحقيقات المحاولة الإنقلابية.

وألقت السلطات التركية أيضاً القبض على قائد الجيش التركي في إزمير ورئيس أركان الجيش الثالث أكرم جاغلر، مشيرة إلى استمرار حملة الإعتقالات في صفوف الجيش لتطهيره من العناصر الانقلابية.

> وكان وزير العدل التركي قد أعلن عن مقتل 60 شخصاً في تركيا، بينهم العديد من المدنيين في محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من العسكريين في تركيا، والتي بدا صباح السبت أنها باتت تحت السيطرة.