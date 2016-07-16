توطين مهنة «ضابط صحة وسلامة مهنية» مطلع يناير 2017

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين توطين مهنة "ضابط صحة وسلامة مهنية" في المنشات التي لديها 500 عامل فأكثر والعاملة في قطاعي الانشاءات والصناعة وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل 2017.

ونص قرار صادر في هذا الشأن عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية على "وقف منح المنشات المشار اليها اية تصاريح عمل ما لم تقم بتعيين مواطن على الأقل في مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية".

وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في تصريح صحافي "ان حصر مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية في المنشات المشمولة بالقرار يعد واحدا من المبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الوزارة في اطار خططها الاستراتيجية الرامية الى تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص بما يسهم في دعم ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة واهتمام القيادة الحكيمة".

وأكد " ان الوزارة ستعمل على توفير الموارد البشرية المواطنة المدربة والمؤهلة والكفوءة للقيام بهذه المهنة وذلك عند الطلب من المنشات المستهدفة بالقرار.

وأوضح معاليه " ان هذه المهنة تعتبر من المهن التي تتناسب وتطلعات الباحثين عن العمل لا سيما الحاصلين منهم على مؤهلات تتوافق ومتطلبات مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية".

واضاف " ان الوزارة استهدفت توطين مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بعد دراسة متأنية لواقع قطاعي الانشاءات والصناعة والمنشات الكبرى العاملة في هذين القطاعين حيث تبين امكانية توفير فرص جاذبة ومستقرة للباحثين عن العمل من الموارد البشرية الوطنية".

واشار معالي صقر غباش " الى ان وزارة الموارد البشرية والتوطين ستتابع عن كثب مدى التزام المنشات المستهدفة بالمطلوب منها ".

وأكد ثقته " بتقيد والتزام أصحاب العمل في تنفيذ القرار خصوصا وان توفير الفرص الوظيفية للمواطنين المؤهلين يعتبر مسؤولية وطنية تضامنية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تتوافر له كافة الامتيازات والتسهيلات والخدمات المتميزة في ظل بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة".

ودعا معالي وزير الموارد البشرية والتوطين" المواطنين الى استثمار الفرص الوظيفة التي ستتاح لهم لدى المنشات المستهدفة بالقرار وذلك من خلال اثبات ذاتهم وقدراتهم على اداء المهام المطلوبة منهم بكفاءة وتميز خصوصا في ضوء برامج التأهيل التي ستنظمها لهم الوزارة لاعدادهم بالشكل المطلوب لا سيما وان هذه الوظيفة تتطلب قدرا عاليا من المهنية والتركيز بهدف ايجاد بيئة عمل تجنب العاملين في مجالي الانشاءات والصناعة التعرض للاصابات وامراض المهنة.

يذكر ان مجموع المنشات المستهدفة في قطاعي الانشاءات والصناعة تبلغ أكثر من 400 منشأة.