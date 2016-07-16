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90 قتيلاً واعتقال 1563 عسكريًا عقب محاولة الانقلاب في تركيا

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90 قتيلاً واعتقال 1563 عسكريًا عقب محاولة الانقلاب في تركيا 90 قتيلاً واعتقال 1563 عسكريًا عقب محاولة الانقلاب في تركيا

الشرطة التركية تعتقل جنديا شارك في محاولة الانقلاب باسطنبول

ارتفعت حصيلة القتلى في عموم تركيا في مواجهات محاولة الانقلاب التي وصفها الرئيس التركي بـ”الفاشلة”، وأفادت وكالة الأناضول بمقتل 90 شخصاً، وجرح 1154 آخرين.

فيما أعلنت الشرطة التركية مقتل 16 من مدبري الانقلاب، كما اعتقلت قوات الأمن التركية 1563 عسكرياً على ارتباط بهذه المحاولة الانقلابية، بحسب ما ذكرته “العربية نت”.

فيما أقيل خمسة جنرالات و29 ضابطا برتبة كولونيل من مهامهم بأمر من وزير الداخلية افكان علي.

وتم توقيف كل من قائد لواء مشاة البحرية البرمائية، الأميرال خليل إبراهيم يلدز، في إزمير، والجنرال “يونس كوتامان” قائد لواء الكوماندوز الـ 49 في ولاية بينغول، والجنرال “إسماعيل غونيشار” قائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو، ضمن تحقيقات المحاولة الإنقلابية.

وألقت السلطات التركية أيضاً القبض على قائد الجيش التركي في إزمير ورئيس أركان الجيش الثالث أكرم جاغلر، مشيرة إلى استمرار حملة الإعتقالات في صفوف الجيش لتطهيره من العناصر الانقلابية.

وكان وزير العدل التركي قد أعلن عن مقتل 60 شخصاً في تركيا، بينهم العديد من المدنيين في محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من العسكريين في تركيا، والتي بدا صباح السبت أنها باتت تحت السيطرة.
> هذا وبحسب “رويترز”، أعلن الانقلابيون في بيان لهم مواصلتهم القتال، وطالبوا السكان بالبقاء في بيوتهم لتجنب الأخطار.
> فيما يعقد البرلمان التركي جلسة استثنائية بعد محاولة الانقلاب.

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