أضرار صحية يسببها "مزيل العرق".. حساسية الجلد وقتامة الإبطين

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن مزيلات العرق قد تجعل رائحتك جيدة لعدة ساعات، لكن عندما تذهب فى الهواء الطلق وتبدأ العمل فإن الرائحة سرعان ما تزول.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من الآثار السلبية لاستخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق منها الحساسية والعديد من المخاطر الصحية الأخرى.

وحسب التقرير أظهرت العديد من الأبحاث الجديدة أن هناك العديد من الآثار السلبية لاستخدام مزيلات العرق، حيث تحتوى على الألمنيوم الذى يسبب الزهايمر والخرف.

كما أن المواد الخطرة مثل البارابين والفثالات الموجودة فى مزيلات العرق ينتج عنها ولادة أطفال يعانون من تشوهات خلقية.

وتابع التقرير أن المركبات الموجودة فى مزيلات العرق والعطور تسبب البلوغ المبكر لدى الأطفال، حيث تؤثر على التوازن الهرمونى، كما أن الإصابة بسرطان الثدى من بين أخطر الآثار السلبية لاستخدام مزيلات العرق، لأنه يزيد من مستويات هرمون الاستروجين.

وأشار التقرير إلى أن المواد والكحول الموجود فى مزيلات العرق تسبب حساسية وجفاف الجلد والحكة والطفح الجلدى هى واحدة من العلامات النموذجية التى واجهت العديد من الأشخاص الذين يستخدمون مزيلات العرق قوية الرائحة، كما أن وجود التريكلوسان مركب المبيدات الموجود فى مزيلات العرق يؤدى إلى قتامة الإبطين.

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