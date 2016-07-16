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ما تفكرش كتير.. التفكير السلبى يسبب ارتفاع الضغط والعجز الجنسى

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ما تفكرش كتير.. التفكير السلبى يسبب ارتفاع الضغط والعجز الجنسى ما تفكرش كتير.. التفكير السلبى يسبب ارتفاع الضغط والعجز الجنسى
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض الآثار الصحية الضارة الناتجة عن التفكير السلبى، إذ أثبتت الدراسات أن التفكير السلبى المستمر يمكن أن يؤدى إلى عدد من الاضطرابات الصحية وتتضمن الآتى:

1.ارتفاع ضغط الدم: التفكير والعواطف السلبية يمكن أن تؤدى إلى توتر مزمن، كما أن الإجهاد يمكن فى بعض الأحيان أن يؤدى إلى عدم انتظام دقات القلب، وهذا بدوره يسبب تدفق كثير للدم، مما ينتج عنه ارتفاع فى ضغط الدم.
>2.اضطرابات الجهاز الهضمى:يرتبط التفكير السلبى بالعديد من اضطرابات لجهاز الهضمى مثل الحموضة وآلام فى المعدة وعسر الهضم والتوتر، ما ينتج عنه خلل إنتاج حمض زائد فى المعدة وخلل فى المواد الكيميائية فى الدماغ.
>3.زيادة الوزن:الأشخاص الذين ينغمسون فى التفكير السلبى والتشاؤم، لا يتبعون نظاما غذائيا سليما فيؤدى بهم ذلك إلى زيادة وزن غير صحى .
>4. العجز الجنسى: التفكير السلبى يمكن أن يؤدى إلى بعض الاضطرابات الجنسية كالعجز الجنسى وضعف الانتصاب عند الرجال، وفقدان الرغبة الجنسية عند النساء، وأيضا وجود عدم توازن هرمونى فى الدماغ.


>احذر.. النسيان وضعف التركيز والذاكرة دليل اضطراب وخلل بالمخ

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