الخطوط الجوية الكويتية تقرر إيقاف جميع رحلاتها الجوية إلى اسطنبول

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إيقاف جميع رحلاتها الجوية إلى اسطنبول حتى إشعار آخر مع إعادة جدولة الرحلات المتجهة غربا والمرتبطة بهذا المسار.

وقالت الشركة فى بيان الليلة أن هذا القرار جاء نظرا للتطورات السياسية المتلاحقة فى تركيا.

وأضاف البيان أن الخطوط الجوية الكويتية تؤكد حرصها على سلامة أفراد طواقمها المتواجدين فى تركيا وتقوم حاليا بالتنسيق الجاد مع كل من سفارة الكويت فى أنقرة ومع وزارة الخارجية الكويتية لضمان أمن منتسبيها وتوفير سبل الخروج الآمن لهم.

وذكر البيان أن الخطوط الجوية الكويتية تتابع تطورات الموقف أولا بأول من خلال إدارة العمليات فيها وتدعو عملاءها المسافرين إلى اسطنبول لسرعة مراجعة حجوزاتهم وذلك من خلال الاتصال هاتفيا بالخط الساخن رقم 171 والتأكد من وضع الرحلات من خلال الموقع الإلكترونى.

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