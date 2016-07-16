أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات التابعة للرئاسى الليبى تتوغل فى مواقع لتمركزات "داعش" بسرت

Google+ Print
القوات التابعة للرئاسى الليبى تتوغل فى مواقع لتمركزات "داعش" بسرت القوات التابعة للرئاسى الليبى تتوغل فى مواقع لتمركزات "داعش" بسرت
أعلن المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، مساء الجمعة أن قواته توغلت فى مجمع قاعات واغادوغو، ومستشفى ابن سينا، ومنطقة الجيزة العسكرية بمدينة سرت، وهى مواقع رئيسية لتمركزات مقاتلى تنظيم داعش فى مدينة سرت.

وأكد المركز الإعلامى- عبر صفحته على موقع "الفيس بوك" مساء اليوم- أن قوات "البنيان المرصوص" تمكنت من تفجير ثلاث سيارات مفخخة لتنظيم داعش كانت فى طريقها لاستهداف طلائع القوات المتقدمة فى أكثر من محور، مؤكدا سيطرة القوات على محطة البحوث، ومقتل العشرات من مقاتلى التنظيم الإرهابى خلال الاشتباكات وتوغل القوات فى مجمع قاعات واغادوغو ومستشفى ابن سينا والجيزة العسكرية.

ونشر المركز، صورا للسيارات المفخخة التى حاول من خلالها تنظيم داعش استهداف قواته فى وقت سابق اليوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365