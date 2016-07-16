القوات التابعة للرئاسى الليبى تتوغل فى مواقع لتمركزات "داعش" بسرت

أعلن المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، مساء الجمعة أن قواته توغلت فى مجمع قاعات واغادوغو، ومستشفى ابن سينا، ومنطقة الجيزة العسكرية بمدينة سرت، وهى مواقع رئيسية لتمركزات مقاتلى تنظيم داعش فى مدينة سرت.

وأكد المركز الإعلامى- عبر صفحته على موقع "الفيس بوك" مساء اليوم- أن قوات "البنيان المرصوص" تمكنت من تفجير ثلاث سيارات مفخخة لتنظيم داعش كانت فى طريقها لاستهداف طلائع القوات المتقدمة فى أكثر من محور، مؤكدا سيطرة القوات على محطة البحوث، ومقتل العشرات من مقاتلى التنظيم الإرهابى خلال الاشتباكات وتوغل القوات فى مجمع قاعات واغادوغو ومستشفى ابن سينا والجيزة العسكرية.

ونشر المركز، صورا للسيارات المفخخة التى حاول من خلالها تنظيم داعش استهداف قواته فى وقت سابق اليوم.

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