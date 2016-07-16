سعر الدولار اليوم السبت 16/7/2016 ارتفاع فى سعر البيع بالسوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم السبت فى مصر “السوق السوداء” حسب التاريخ الميلادي التالي 16/7/2016 ، اسعار البيع و الشراء فى البنوك و شركات الصرافة ، هذا الموضوع سيجبكم عن أجوبتكم التي تتعلق بالدولار الامريكى و كم يبلغ مقابل العملة المحلية الجنيه المصرى، نعرف أن مصر في الوقت الحالي غارقة للغاية في أزمة الدولار و تبحث عن حلول فعالة من أجل الهروب من الكارتة، فالاسعار يوما بعد يوم في ارتفاع بعدما كانت في 9 جنيهات فإنها الان على مقربة من 12 جنيه و القادم أسوأ ربما، تحاول جمهورية مصر العربية تنعيش السياحة لديها لأنه السبيل الوحيد لدخول العملة الصعبة للبلاد “الدولار” لكن الاحداث الارهابية المتكررة في البلاد و عدم إستقرارها آمنيا و وقف بعض الدولار كل رحلاتها السياحية لمصر كان من أبرز الاسباب التي حدث من الارقام الكبيرة التي كان يمتلكها القطاع.

سعر الدولار اليوم السبت 16/7/2016

سجلت تعاملات الدولار اليوم السبت الموافق 16 يوليوز 2016 في الصباح سعر صرف الدولار 11.30 جنيه للشراء و 11.50 جنيه مصري للبيع في السوق السوداء بالقاهرة و الاسكندرية، و يرجح أن السعر سيبقى تابثا طيلة هذا اليوم أي حتى في التعاملات المسائية، كما يرى العديد من الاختصاصيين في المجال أن سعر الدولار طيلة فصل الصيف لن يتنازل عن 11 جنيه بتاتا لكثرة الطلب عليه مع إمكانية ارتفاعه للوصول لأرقام أخرى من بينها 13 و 14 في الأيام القادمة.

سعر الدولار اليوم الامريكي نفسه سعر تعاملات يوم أمس بالمحافظات المذكورة، و هذا ما أكد عليه بعض التجار و المستوردين لمصر فايف، فصل الصيف يعرف إقبالا قبيلا من طرف المصريين العائدين من الخارج، مما يعني عودة نشاط أوراق الدولار بالاسواق السوداء.

من جهة أخرى و إنتقالا من السوق السوداء للبنك المركزي و شركات الصرافة، فإننا نحيطم علما أن الأسعار هي الاخرى المحددة صبيحة هذا اليوم من البنك المركزي لازالت شبه تابثة في نفس الأرقام المعلومة و التي أخبرناكم بها في موقعنا مصر فايف ، حيث سجل سعر الدولار 8.88 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أنه في الوقت الحالي بالظبط يشن البنك المركزي بمساعدة من الجهات الأمنية حملة ضد كل الأوجه التي تتجار في الدولار بالأسواق السوداء و التي تخالف المادتين 114 و 126 من القانون المحدد من طرف الجهاز المصري بمصر، إلا أن هذا و أكثر لم يكن بالحائط أمام كل تجار عملة الدولار الامريكي بحيث لازالوا يستمرون في عملهم الذي أصبح يذرف لهم الكثير من الجنيهات.

شبكةعيونالإخبارية

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