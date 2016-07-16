أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار اليوم السبت 16/7/2016 ارتفاع فى سعر البيع بالسوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

Google+ Print
سعر الدولار اليوم السبت 16/7/2016 ارتفاع فى سعر البيع بالسوق السوداء مقابل الجنيه المصرى سعر الدولار اليوم السبت 16/7/2016 ارتفاع فى سعر البيع بالسوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

اليوم السبت فى “السوق السوداء” حسب التاريخ الميلادي التالي 16/7/2016 ، البيع و الشراء فى البنوك و شركات الصرافة ، هذا الموضوع سيجبكم عن أجوبتكم التي تتعلق بالدولار الامريكى و كم يبلغ مقابل العملة المحلية الجنيه المصرى، نعرف أن مصر في الوقت الحالي غارقة للغاية في أزمة الدولار و تبحث عن حلول فعالة من أجل الهروب من الكارتة، فالاسعار يوما بعد يوم في ارتفاع بعدما كانت في 9 جنيهات فإنها الان على مقربة من 12 جنيه و القادم أسوأ ربما، تحاول جمهورية مصر العربية تنعيش السياحة لديها لأنه السبيل الوحيد لدخول العملة الصعبة للبلاد “الدولار” لكن الاحداث الارهابية المتكررة في البلاد و عدم إستقرارها آمنيا و وقف بعض الدولار كل رحلاتها السياحية لمصر كان من أبرز الاسباب التي حدث من الارقام الكبيرة التي كان يمتلكها القطاع.
سعر الدولار اليوم السبت 16/7/2016

سجلت تعاملات الدولار اليوم السبت الموافق  16 يوليوز 2016 في الصباح سعر صرف الدولار 11.30 جنيه للشراء و 11.50 جنيه مصري للبيع في السوق السوداء بالقاهرة و الاسكندرية، و يرجح أن السعر سيبقى تابثا طيلة هذا اليوم أي حتى في التعاملات المسائية، كما يرى العديد من الاختصاصيين في المجال أن سعر الدولار طيلة فصل الصيف لن يتنازل عن 11 جنيه بتاتا لكثرة الطلب عليه مع إمكانية ارتفاعه للوصول لأرقام أخرى من بينها 13 و 14 في الأيام القادمة.

سعر الدولار اليوم الامريكي نفسه سعر تعاملات يوم أمس بالمحافظات المذكورة، و هذا ما أكد عليه بعض التجار و المستوردين لمصر فايف، فصل الصيف يعرف إقبالا قبيلا من طرف المصريين العائدين من الخارج، مما يعني عودة نشاط أوراق الدولار بالاسواق السوداء.

من جهة أخرى و إنتقالا من السوق السوداء للبنك المركزي و شركات الصرافة، فإننا نحيطم علما أن الأسعار هي الاخرى المحددة صبيحة هذا اليوم من البنك المركزي لازالت شبه تابثة في نفس الأرقام المعلومة و التي أخبرناكم بها في موقعنا مصر فايف ، حيث سجل سعر الدولار 8.88 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أنه في الوقت الحالي بالظبط يشن البنك المركزي بمساعدة من الجهات الأمنية حملة ضد كل الأوجه التي تتجار في الدولار بالأسواق السوداء و التي تخالف المادتين 114 و 126 من القانون المحدد من طرف الجهاز المصري بمصر، إلا أن هذا و أكثر لم يكن بالحائط أمام كل تجار عملة الدولار الامريكي بحيث لازالوا يستمرون في عملهم الذي أصبح يذرف لهم الكثير من الجنيهات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

أقباط مصريون بكاليفورنيا عن التفجيرين: العنف ضدنا ليس جديدًا

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بشكل فوري